Petardo fatto esplodere dentro la cabina Enel, a Borgorose duecento abitazioni senza corrente elettrica

RIETI - A Borgorose, per un petardo fatto esplodere su una cabina Enel situata a Corvaro, si è verificato un danno grave che sta comportando disservizi a più di 200 abitazioni, rimaste senza energia elettrica.

Lo rende note il sindaco e presidente della Provincia, Mariano Calisse. «Da ieri sera - spiega Calisse - siamo in contatto con i tecnici Enel per dare la nostra disponibilità e collaborare per la risoluzione del problema. Va bene la tradizione ma facciamo attenzione perché un divertimento

senza le dovute accortezze può trasformarsi in tragedia».