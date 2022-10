Venerdì 28 Ottobre 2022, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 14:05

Positivo al Covid e senza mascherina, il consigliere del M5S Andrea Vecchietti voleva comunque partecipare all'assemblea comunale di Ancona. Alla fine hanno dovuto portarlo via a braccia le guardie giurate. Era raffreddato da alcuni giorni e in vista della riunione del Consiglio comunale di ieri, martedì ha fatto da solo un test rapido risultando negativo.

Mercoledì sera ha eseguito un nuovo test risultando invece positivo all'infezione da Sars-Cov 2. «Ha mostrato una linea appena sfumata, al limite della comprensione, che non dava assolutamente la certezza della positività - racconta al Corriere Adriatico – ma per precauzione ho telefonato al presidente del consiglio comunale Sanna». Il presidente non ha risposto così Vecchietti ha chiesto via sms se potesse collegarsi alla seduta da remoto. Sanna gli ha risposto che, da regolamento, avrebbe dovuto fare richiesta 24 ore prima.

«Però mi ha detto anche che mi avrebbe fatto sapere» precisa Vecchietti. Non ha ricevuto notizie e ha pensato bene di presentarsi in aula. Senza mascherina.

«Sono stato assalito verbalmente e insultato pesantemente, tacciato di essere un untore» si è lamentato. È stata immediatamente convocata la riunione dei capigruppo che ha deciso, grazie a una deroga, di far collegare Vecchietti da remoto.

Il presidente del consiglio comunale per evitare eventuali altri contagi ha chiamato la sicurezza per far accompagnare fuori dall'aula il consigliere. Mentre veniva scortato fuori, almeno, indossava la mascherina.

