Polizia, a Pontedera l’VIII raduno nazionale dell’ANPS: “Insieme per dare valore ai valori”

Nei giorni 25 e 26 giugno 2022 si terrà presso Pontedera (PI), l’VIII raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan “Insieme per dare valore ai valori”.

In particolare, nella mattina di sabato 25 giugno, in Piazza Martiri della Libertà di Pontedera, saranno allestiti gli stand delle Specialità e dell’ANPS per la divulgazione di materiale informativo e verranno esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia e nel pomeriggio verrà deposta una corona d'alloro ai caduti in piazza Garibaldi. A conclusione si terrà una messa solenne in Duomo, e a seguire il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica 26 giugno, allo stadio " Ettore Mannucci", alla presenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia.