Piacenza, seduce un anziano e poi gli estorce denaro: arrestata

Si sono conosciuti durante una fiera di paese: 31 anni lei, 76 lui. E proprio quando l'anziano pensava di avere trovato una nuova compagna, la donna, nata in Romania, pregiudicata e senza fissa dimora, ha iniziato a ricattarlo. Ora, è finita in carcere per estorsione ed è stata arrestata in flagranza di reato. Ad accorgersi di tutto, il figlio del 76enne, che ha avvertito i carabinieri. E' successo a Borgonovo Val Tidone, vicino a Piacenza.



L'incontro tra l'anziano e la donna è dello scorso primo maggio ed è avvenuto durante la fiera di Pianello Val Tidone. L'uomo di sarebbe "intrattenuto" con la 31enne e le avrebbe poi consegnato una banconota da 50 euro. Ha fissato per il giorno dopo un altro appuntamento. In quell'occasione, lei, lamentandosi del fatto che le fossero stati dati pochi soldi, avrebbe rubato all'anziano la patente di guida, minacciando di farlo venire a prendere a casa da qualcuno se non le avesse portato 300 euro. La vittima, non potendo operare in autonomia sui propri conti correnti, si è confidata con il figlio, che ha subito sporto denuncia.



D'accordo con i militari, l'anziano ha fissato un nuovo appuntamento. Subito dopo la consegna del denaro, la straniera è stata arrestata. Nalla borsa aveva la carta di circolazione della macchina della vittima. Il sospetto è che volesse utilizzarla per estorcere altri soldi.

