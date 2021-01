Palermo, 17enne trovata morta carbonizzata in un burrone. Il fidanzato 19enne: «L'ho uccisa io»

Choc a Palermo. Il corpo senza vita di una giovane di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato. È stato un giovane di 19 anni a presentarsi in caserma e portare i militari sul luogo dove è stata trovato il corpo. «L'ho uccisa io», avrebbe detto il fidanzato ai militari. Sono arrivati anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico e legale e il pm di turno.

APPROFONDIMENTI PERUGIA Trovata morta dai genitori a 22 anni, il magistrato indaga per... UMBRIA PAY Ragazza morta a Elce, aperto fascicolo per omicidio colposo ROMA Roma, cadavere di donna tra gli scogli all'Idroscalo di Ostia: ... ABRUZZO San Benedetto del Tronto, fidanzati morti in mare: sono precipitati... LA TRAGEDIA Giulianova, avvistato cadavere a sei miglia dalla costa, forse...

I genitori di Roberta Siragusa, così si chiamava la diciassettenne, hanno presentato ieri sera la denuncia della scomparsa della ragazza. È stato il fidanzato, diciannovenne, Pietro Morreale, a presentarsi questa mattina in caserma per indicare il luogo del ritrovamento del corpo. Il giovane verrà interrogato nelle prossime ore. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese.

Trovata morta dai genitori a 22 anni, il magistrato indaga per omicidio colposo

Ultimo aggiornamento: 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA