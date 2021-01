Roberta morta in un burrone a Palermo, il fidanzato minacciato sui social. Due giorni fa le scriveva: «Amore mio bedda»

Pietro Morreale insultato e minacciato sui social. Il 19enne, che ha fatto ritrovare il corpo della fidanzatina Roberta Siragusa di 17 anni, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai genitori, parzialmente bruciato in un burrone a Caccamo (Palermo) appare come un ragazzino più giovane della sua età, capelli corti, volto pulito, amante del Kick-boxing. Su Facebook ha 2925 amici e tante foto, soprattutto selfie, qualcuna con la sorella e la vittima. Sul profilo social di Morreale sono apparsi centinaia di commenti di gente che invoca la sua sofferenza e la sua morte per il gesto che avrebbe compiuto.

Le sue foto sono accompagnate da frasi del tipo: «Ho smesso di credere che più insegui più ottieni, come ho smesso di credere che più dai e più ricevi», «La bellezza rimane solo uno schizzo. È il carattere a rendere una persona un capolavoro», «Ho scelto il male perché il bene era banale». La pagina Facebook di Roberta Siragusa mostra poche foto di una bella ragazzina mora e un riquadro bianco con scritto «senza limiti». Due giorni fa Pietro Morreale, sotto una foto messa da Roberta, aveva scritto «Amore mio biedda» e lei aveva risposto con un cuore.

