Aveva trovato un nuovo amore e intrapreso anche un percorso mistico di discipline olistiche orientali per ricercare la pace. Aveva cercato di soffocare così la sua inquietudine Alessandro Pontin, il papà che ieri ha assassinato senza pietà i suoi figli prima di uccidersi. Sia lui, che aveva aperto il laboratorio olistico il mondo riflesso, che la nuova fidanzata, insegnante di Reiki a Padova, avevano fondato le loro vite su questa pratica spirituale usata come forma terapeutica alternativa per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali. Problemi che evidentemente il papà-assassino non ha superato e sono sfociati in tutta la loro tragicità l'altro giorno, con l'omicidio efferato dei suoi figlioletti.

Padre uccide i figli a coltellate e si toglie la vita: i due ragazzi hanno provato a fuggire

La mamma ha un malore

Alla notizia di quanto accaduto la madre dei due ragazzini non ha retto: un malore l'ha travolta, costringendola alle cure dei sanitari del 118. Roberta Calzarotto, la mamma di Francesca e Pietro, i due fratellini di 15 e 13 anni uccisi dal padre nella villetta in cui avevano abitato tutti assieme fino alla separazione, mai avrebbe pensato che quell'abitazione che, all'inizio, aveva rappresentato un simbolo di amore, si sarebbe trasformata nella casa degli orrori. La mamma abita in un paesino a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Roberta, 47 anni, dipendente dell'Ulss nell'ospedale di Camposampiero, ha appreso la notizia dai carabinieri cui ha spiegato: «Non ho alcun attrito con l'ex marito, nonostante in passato ci fossero stati dei momenti difficili».



Il paese

Vicino a lei i suoi genitori, i nonni materni di Francesca e Pietro, che, come tutti nel piccolo paese dell'Alta Padovana, ancora non riescono a capacitarsi di quanto sia accaduto. «Il cielo ha aperto le sue porte alle anime di due adolescenti concittadini, le cui giovani vite sono state ingiustamente spezzate troppo presto per mano di chi, invece, avrebbe dovuto proteggerle» lamenta il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Cannella, che ha informato così la sua piccola comunità di quanto accaduto.

Il divorzio



Alessandro Pontin e l'ex moglie avevano divorziato da più di cinque anni e a luglio, dopo un lungo periodo di solitudine, l'uomo aveva ritrovato di nuovo l'amore nell'insegnante di Reiki con cui aveva appunto intrapreso un percorso mistico volto a trovare un equilibrio interiore. Entrambi non solo ricercavano la pace per loro stessi, ma tentavano di infonderla pure nei loro clienti. Ed è proprio sulla pagina Facebook della fidanzata di Pontin, che gli appassionati di tali pratiche hanno riversato il loro odio nei confronti del papà-assassino, reo non solo di aver compiuto un gesto tanto atroce, ma anche di aver tradito la sua filosofia di vita.



Social feroci

I commenti feroci hanno seguito l'ultimo post della donna, pubblicato pochi minuti dopo la scoperta dell'efferato omicidio-suicidio. «Diventi quello che credi di essere mentre ti cerchi nel posto sbagliato: fuori di te» aveva scritto la fidanzata di Pontin, probabilmente ancora ignara della strage compiuta dall'uomo. C'è chi ha commentato ipotizzato che il 49enne fosse stato contaminato da entità oscure, altri si sono scagliati proprio sul loro modo di vivere: «Questo dimostra che il pensiero positivo e le discipline meditative non hanno alcuna effettiva incidenza sui disturbi psichiatrici». Poi la difesa della compagna: «Amo quest'uomo e sarà per sempre nonostante tutto e nonostante tutti i giudizi, presto segneranno le vite di chi le pronuncia».

