Schianto fra due auto il giorno di Natale: Davide Ceccon muore a 22 anni

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Davide Ceccon aveva 22 anni ed è morto nel giorno di Natale. Un altro terribile incidente stradale ha strappato alla vita un giovane nel Padovano. Davide è rimasto ucciso in uno schianto fra la sua auto e un'altra vettura il 25 dicembre, in via Orto a Tremignon, frazione di Piazzola sul Brenta, a 200 metri da casa: era uscito da poco a bordo della sua Citroen C3, voleva andare a fare gli auguri agli amici. Il ragazzo, figlio di due dipendenti comunali, è stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso, nello schianto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo della macchina, purtroppo per lui non c'è stato niente da fare ed è morto poco dopo.

Ultimo aggiornamento: 08:55

