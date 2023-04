Milano, accoltellato a morte in casa: forse la vittima conosceva l'assassino

Accoltellato a morte in casa a Milano: la vittima si chiama Pier Luigi Landriani e forse conosceva l'assassiono.

Era nato a San Donato Milanese, aveva 69 anni è stato ucciso a coltellate, la scorsa notte, in casa, a Milano in via Panigarola. Nel suo lontano passato, secondo quanto si è appreso, ci sarebbe un precedente per armi.

Ne hanno dato notizia il 118 e la polizia.

L'uomo è stato aggredito in un appartamento di uno stabile di edilizia popolare, nel quartiere Corvetto, in periferia nella zona Sud-Est della città.

I medici hanno tentato di rianimarlo ma l'uomo è deceduto nell'abitazione.

Indaga la Squadra mobile.