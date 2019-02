La Cassazione ha confermato la condanna a 25 di padre Gratien Alibi per la morte di Guerrina Piscaglia. Il frate congolese, conosciuto in comunità come padre Graziano, avrebbe ucciso la donna con cui aveva una relazione facendo scomparire il cadavere. Guerrina Piscaglia è scomparsa da un piccolo paese dell'Aretino il primo maggio 2014.

Arezzo, donna scomparsa: padre Graziano condannato a 27 anni di carcere



© RIPRODUZIONE RISERVATA