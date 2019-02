Statunitense strangolata a Firenze, la Cassazione conferma 30 anni al senegalese Cheik Diaw

La Corte di Cassazione stasera ha respinto, giudicandolo inammissibile, il ricorso della difesa del senegalese Cheik Diaw confermando così nei suoi confronti la condanna in appello a 30 anni di reclusione per omicidio volontario della statunitense Ashley Olsen, trovata strangolata in casa il 9 gennaio 2016 a Firenze. Le motivazioni saranno disponibili tra non meno di trenta giorni.



Cheik Diaw, dunque, resta in carcere. Attualmente il senegalese è detenuto nel penitenziario di San Gimignano (Siena). I suoi difensori, avvocato Antonio Voce e avvocato Federico Bagattini, avevano basato il ricorso su due aspetti principali, cioè la mancata perizia per stabilire l'esatto orario della morte e la richiesta di annullamento dell'aggravante della inferiorità fisica di Ashley Olsen rispetto al suo assassino. Ma la Cassazione non ha ammesso il ricorso.



Cheik Diaw era stato condannato a 30 anni per l'omicidio di Ashley Olsen sia in corte di assise il 22 dicembre 2016, sia in appello il 10 gennaio 2018. Di fatto, la pena non è mai mutata nei vari gradi di giudizio e stasera la Cassazione ha confermato l'esito dell'intero iter processuale relativo a questa vicenda. La 35enne americana fu trovata morta nell'appartamento di Firenze dove abitava, in via Santa Monaca, dal fidanzato che, dopo un litigio per motivi sentimentali, non riusciva più a contattarla e quindi decise di andare a cercarla a casa. Scoprì che Ashley era stata uccisa. Secondo ricostruzioni investigative e giudiziarie, l'omicida è il senegalese Cheik Diaw, che Ashley incontrò in un locale notturno e con il quale decise di proseguire la serata. Andati a casa della donna, i due ebbero rapporti sessuali consenzienti, anche sotto l'effetto di alcol e cocaina. In queste circostanze sarebbe scattato l'omicidio, sembra per una lite tra Ashley e il senegalese conosciuto da poco, in particolare è stata ipotizzata una reazione di Cheik Diaw a una risposta sgarbata della vittima. Il litigio avrebbe seguito un rapporto sessuale. Cheik avrebbe spinto e fatto cadere Ashley, facendole colpire la testa a terra violentemente, quindi l'avrebbe strangolata, poi abbandonò la casa.

