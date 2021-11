Milano, No Green Pass: scende in piazza sabato anche un Kennedy

Figlio di Bobby e nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald, l'avvocato Robert F. Kennedy Jr., considerato un guru no vax, sarà a Milano il 13 novembre per una manifestazione contro i vaccini organizzata dalla sua associazione, Children's Health Defense. La manifestazione No Green Pass si terrà all'Arco dalle 15.

La missione di Children's Health Defense - si legge in una nota della stessa - «è tutelare e proteggere la salute dei bambini e degli adulti, difendere e promuovere il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali e i principi di democrazia delle pratiche sanitarie, in particolare promuovendo il principio del consenso informato e la libertà di scelta terapeutica, la tutela del diritto alla privacy, la libertà e la trasparenza in ambito scientifico».

Il 16 novembre è annunciata l'uscita del nuovo libro dell'erede Kennedy, dal titolo "The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health".

Lo scorso anno Robert Kennedy è emerso come un leader del movimento internazionale pronunciando un ormai famosissimo discorso no vax a Berlino, non molto lontano da dove suo zio John declamò il «celebre Ich bin ein Berliner» nel 1963, che ha circolato ampiamente in rete. «Mio zio John Kennedy venne a parlare a in questa città perché era l’ultima frontiera contro il totalitarismo globale. E ancora oggi questa città è la frontiera contro il totalitarismo globale, voi siete la frontiera contro il totalitarismo», disse ai 38 mila manifestanti che protestavano contro le restrizioni imposte dal governo di Angela Merkel. «I governi amano le pandemie per lo stesso motivo per cui amano la guerra: perché permettono loro di imporre un controllo della popolazione che in altre circostanze non sarebbero mai permesse. Persone come Bill Gates ed Anthony Fauci hanno pianificato questa pandemia da decenni», conclude, «e ora fingono di non sapere come controllarla».