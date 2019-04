Dramma in chiesa, muore mentre prega davanti agli altri fedeli ad Avellino. Una donna di 69 anni è deceduta mentre era intenta a pregare all'interno della chiesa di San Ciro, ad Avellino. A dare l'allarme sono stati alcuni presenti che hanno visto l'anziana accasciarsi improvvisamente. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. La donna è stata stroncata da un infarto.

Ultimo aggiornamento: 16:09

