Cuneo, morto cacciatore di 33 anni colpito da decine di metri durante una battuta: aperta un'inchiesta

Potrebbe essere un tragico sbaglio quello tra due gruppi di cacciatori che si sono incrociati in un bosco piemontese: è partito un colpo di fucile che ha ucciso un uomo di 33 anni. Era con un compagno di caccia il 33enne morto questa mattina durante una battuta nei boschi di località Baroli, a Badissero d'Alba (Cuneo), quasi al confine con il Comune di Ceresola. La vittima, 33enne di Carmagnola, è stato colpito da un terzo cacciatore di un altro gruppo, a una distanza di alcune decine di metri. L'uomo probabilmente è stato scambiato per un cinghiale e raggiunto al corpo da un solo proiettile. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo: hanno raggiunto il luogo della tragedia il pm di turno e il medico legale, prima del trasferimento della salma a Carmagnola (Torino). I carabinieri della compagnia di Bra stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e hanno raccolto le testimonianze dei due gruppi di cacciatori che per sbaglio si sarebbero incrociati nella stessa zona boscosa.

