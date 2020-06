Accoltellato a morte un uomo di 30 anni sul bus a Milano, caccia all'aggressore

Ultimo aggiornamento: 22:19

Un uomo di circa, all'angolo tra via. È stato soccorso attorno alle 19.45 ma non è stato possibile il trasporto al Fatebenefratelli perché le sue condizioni erano così gravi da rendere necessaria una. Poi in ospedale, dopo meno di due ore, la morte.Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, è stato colpito profondamente all'addome.e l'aggressione sarebbe il culmine di una lite scoppiata tra alcune persone a bordo del bus della linea 91.A poca distanza, in stazione Centrale, si era tenuta la manifestazione a sostegno di George Floyd. Non si conoscono le motivazioni della lite che comunque sarebbe avvenuta su un autobus della linea 91. Via Oldofredi compare sulla «mappa» della cronaca nera per un altro episodio avvenuto il 7 settembre 2013, quando il 28enne peruviano Elvis Rojas venne ucciso a coltellate nel corso di una lite tra rapinatori al termine di un colpo appena messo a segno.