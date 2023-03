Novara, muore a 28 anni dopo un intervento per dimagrire: Anna Giugliano si è sentita male dopo 11 giorni

Una donna di 28 anni, Anna Giugliano residente a Oleggio, è morta dopo essersi sottoposta ad un intervento di bypass gastrico per perdere peso.

È successo lo scorso 19 marzo: la 28enne, come riporta "La voce di Novara" era stata operata 11 giorni prima all'istituto clinico Humanitas di Rozzano, nel milanese, dove si era poi rivolta a causa dei forti dolori alla pancia. Ricoverata, la donna è deceduta poco dopo.

Napoli, bambino di 8 anni muore in classe davanti agli amichetti: «Giovanni stava giocando e si è accasciato a terra»

Cosa è successo

Sulla vicenda indaga la Procura di Milano, che ha disposto il sequestro della cartella clinica per permettere gli accertamenti necessari.

«Humanitas - si legge in una nota dell'ospedale - esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa" della giovane. La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall'ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo - spiega ancora l'istituto - è stata ricoverata in pronto soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in terapia intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere la complicata situazione clinica".