Milano, violenze di Capodanno in piazza Duomo: arrestati due minorenni

Due giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati a Milano poiché gravemente indiziati della commissione di alcune delle violenze sessuali e rapine avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo, a Milano, e dintorni. In particolare, i due, entrambi egiziani (di cui uno regolarmente soggiornante e uno minore straniero non accompagnato) sono ritenuti responsabili delle violenze a sfondo sessuale commesse ai danni delle due turiste tedesche, immortalate in un video che ha rapidamente fatto il giro del web.

APPROFONDIMENTI MILANO Milano, violenza Capodanno in piazza Duomo, la vittima:... CRONACA Violenze capodanno Duomo, parla la testimone: «10 minuti... L'INCHIESTA Violenze sessuali di gruppo in piazza Duomo: fermati due giovani...

Stupro di Capodanno a Roma, una mamma: «Mio figlio era alla festa, abbiamo convinto l'amica a denunciare il branco»