Milano, si taglia la gola con disco smerigliatrice in stazione: è grave

Un uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver provato a togliersi la vita tagliandosi il collo con un disco da smerigliatrice all’interno della, aÈ accaduto attorno alle 10.15 ma la persona coinvolta non è stata ancora identificata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo si è presentato a un punto per il prelievo di sangue all’interno della stazione di Cadorna e quando gli hanno detto che avrebbe dovuto misurare la febbre (come previsto dal protocollo Covid) lui è entrato senza fermarsi. Una volta richiamato dai presenti ha accettato di uscire e a quel punto ha estratto il disco con cui si è ferito gravemente. Al momento è ricoverato al Policlinico in gravi condizioni.