Milano, maxi rissa nella movida in centro: 24enne accoltellato, è grave

Milano, rissa con accoltellamento, la scorsa notte, nella movida in pieno centro. Un giovane di 24 anni è stato ferito al torace e si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, mentre un suo amico è stato ferito alla testa. E accaduto intorno alle 2 e mezza in corso Garibaldi, asse viario che, con corso Como e i Navigli, è forse il luogo più frequentato di notte dai cittadini per il grande numero di locali. Il ferito più grave, il 24enne, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Niguarda con una ferita da arma bianca penetrante al torace, e si trova in prognosi riservata. L'amico, un 29enne, è stato portato al Fatebenefratelli e non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri, che procedono alle indagini. La rissa sarebbe nata da una lite tra pochi soggetti, per strada, fuori da un locale, e si sarebbe poi estesa a diversi altri presenti.

Ultimo aggiornamento: 09:29

