Milano, auto esce di strada e vola giù dal ponte: morti due trentenni

Due uomini sono morti in un incidente stradale acon Zelo, nel Milanese, intorno alle 20 di domenica sera, quando l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada, forse per l'alta velocità, ed è volata giù dal ponte sulla provinciale 30, all'altezza del collegamento con la statale Vigevanese, che corre lungo il Naviglio. Sul posto sono arrivati il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i due uomini non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.E' invece una mamma di 43 anni di origini romene la donna morta nel pomeriggio nell'incidente avvenuto a Desenzano, in provincia di Brescia. La donna era in auto con il figlio di otto anni che era seduto sul sedile posteriore e che è rimasto ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita. La 43enne è morta sul colpo quando la sua auto si è scontrata frontalmente con una vettura sulla quale viaggiava una giovane coppia bergamasca rimasta illesa.