Meteo, aria fredda in arrivo dalla Russia: da venerdì arrivano pioggia e gelo

Il clima mite e soleggiato che ha caratterizzato gli ultimi giorni sta per terminare e lasciare spazio a pioggia e freddo. Il Meteo.it annuncia «l'irruzione di aria fredda dalla Russia che da venerdì investirà tutto il Paese. Correnti da Est e Nord-Est soffieranno via via più intensamente causando un crollo delle temperature anche di 12°». I venti più freddi «porteranno anche nubi con piogge o locali temporali sulle regioni adriatiche centrali e sul Piemonte occidentale con deboli nevicate sopra i 1200 metri».Antonio Sanò - direttore del Meteo.it - avverte che «nel corso del weekend, le temperature continueranno a scendere con valori massimi che al Nord non saliranno oltre i 10° mentre al Centro-Sud non oltre i 15°, ma sarà soprattutto di notte che il freddo si farà sentire; temperature vicine allo zero si registreranno da Torino e Milano fino a Firenze e Roma, forti gelate sopra i 300-400 metri, ma possibili anche a Trieste».L'ultima ondata anomala di calore autunnale spinge il 2018 al record dell'anno più bollente da oltre due secoli con un temperatura media superiore di 1,77 gradi rispetto al valore di riferimento (1961-1990) che ha stravolto i cicli naturali con le foglie che non cadono dalle piante e mosche, zanzare e cimici ancora presenti alla vigilia dell'inverno. È quanto afferma lasulla base dei dati controllati ed elaborati dall'Ispra nei primi dieci mesi dell'anno, nonostante la serie di eventi meteorologici estremi che hanno investito ultimamente tutta l'Italia e che hanno determinato gravi conseguenze per la popolazione, l'ambiente e il territorio del nostro Paese.Nelle campagne gli effetti delle alte temperature si fanno sentire anche per i parassiti delle piante che con le temperature miti sonorimasti attivi e attaccano più facilmente le colture come la cimice asiatica che ha invaso città e campi coltivati dove sta facendo strage di frutta, cereali e soia. A preoccupare in questa fase - continua la Coldiretti - è l'annunciato arrivo del maltempo con un forte abbassamento delle temperature che troverebbe le piante impreparate a difendersi. Le condizioni meteorologiche quasi estive nel pieno dell'autunno, la cosiddetta estate di San Martino, non sono - precisa la Coldiretti - un fenomeno raro, ma quest'anno si inseriscono in una quadro generale che conferma la tendenza al surriscaldamento. Nella classifica degli anni interi più caldi da oltre due secoli si concentra infatti nell'ultimo periodo e comprende nell'ordine - precisa la Coldiretti - anche il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il 2007, il 2017, il 2012, il 2001 e poi il 1994.