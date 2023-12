Meteo, in arrivo perturbazione di Capodanno: pioggia a Roma

Domenica 31 Dicembre 2023, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 15:36

Nel pomeriggio (dopo una breve "anteprima" in mattinata), Roma ha sperimentato un'intensa pioggia in particolare in centro e nella zona a nord della città. In Italia, oggi 31 dicembre, si è registrata una perturbazione atlantica. Dapprima cielo molto nuvoloso ovunque, anche nebbioso al Nord con pioviggine sparsa, poi il peggioramento al Settentrione con l'arrivo di piogge in pianura e nevicate sulle Alpi sopra i 7-900 metri a ridosso dei confini alpini, oltre i 1300 metri sul resto dell'arco alpino. Entro sera peggiora a macchia di leopardo anche sulle Tirreniche. Temperature stazionarie.