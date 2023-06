Marinaio cade da un peschereccio e resta 6 ore in acqua senza salvagente: ritrovato dalla Marina

PORTO RECANATI - Vivo e in buone condizioni di salute. E' stato tratto in salvo dalla nave della Marina militare della Capitaneria il marinaio di Ancona risultato disperso in mare questa mattina. R.B., 54 anni, non si trovava dalle 10.30 di questa mattina - mercoledì 21 giugno -. L'uomo, di Ancona, è rimasto in acqua cinque ore prima di essere individuato dalla task force scattata in mare dopo l'allarme lanciato dal peschereccio "Rosa dei venti" su cui era imbarcato.

Allarme scattato nella mattinata di oggi, a circa 30 miglia dal porto di Porto Recanati, quando il comandante del peschereccio "Rosa dei venti" di Ancona lo ha cercato a bordo per tirare su le reti: R.B.

non si trovava da nessuna parte. Alcuni colleghi avrebbero notato le sue ciabatte a poppa ma dell'uomo nessuna traccia, così sono stati chiamati i soccorsi.

Cinque ore in acqua, salvato il marinaio disperso in Adriatico

Sul posto due motovedette della Capitaneria di Ancona e di Civitanova, una nave della Marina militare, mentre da Pescara si è alzato in volo anche l'aereo della Guardia costiera. R.B., classe 1969, è molto conosciuto ad Ancona essendo uno dei tifosi storici della squadra biancorossa: ha un figlio e due fratelli che hanno seguito per ore le operazioni di ricerca con apprensione.

Alle 15.30 la notizia del salvataggio: R.B. sarebbe stato recuperato in mare e riportato in porto a bordo di una nave della Marina militare dove c'è anche una infermeria per effettuare le prime cure in attesa di raggiungere la terraferma. L'uomo sarebbe stato ritrovato poco distante dal punto in cui è stato dato l'allarme: le buone condizioni del mare hanno permesso di individuarlo e di trarlo in salvo, con un grande sospiro di sollievo da parte dei familiari.