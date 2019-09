Mamma di tre bimbi muore a 37 anni per un tumore. «Tutto è iniziato da un neo»

La 37enne Annalisa Carrai non ce l'ha fatta. Dopo una lunga battaglia con il tumore, la donna di Campagna Lupia, in provincia di Venezia, si è spenta sabato 31 agosto all'ospedale di Dolo dove era ricoverata. Annalisa Carrai lascia il marito, Nicola Bressanin e tre figli: Tommaso di 8 anni, Jacopo di 5 anni e Diletta di 4. I funerali saranno celebrati mercoledì 4 settembre alle 15.30 nella chiesa di Campagna Lupia.

Nicola Bressanin ricorda così la moglie prematuramente scomparsa: «Tutto è cominciato un anno fa - riporta La Nuova Venezia - quando, a causa di un disturbo, Annalisa si è fatta controllare un neo. Purtroppo il male era già avanzato e si era propagato alla schiena nelle ossa e nel resto del corpo. Abbiamo subito cercato di far fronte alla malattia, portando Annalisa nei centri di cura più avanzati come Aviano. Lei si è sempre sottoposta alle cure con grande coraggio e grande voglia di vivere. Una voglia di vivere che trasmetteva a noi tutti a me e ai bambini».

