Luna rosa di aprile, ecco quando vedremo lo spettacolo nel cielo

La notte di sabato 17 aprile sarà possibile ammirare in cielo lo spettacolo della luna rosa di aprile, un fenomeno visibile da tutto il mondo e atteso da appassionati e non solo. La sua apparizione coincide con il weekend di Pasqua.

Luna rosa di aprile: perchè si chiama così

La luna piena di aprile, conosciuta come la luna rosa, si chiama così non per il colore ma per il fiore di phlox che sboccia all'inizio della primavera. È anche conosciuta come la luna pasquale, da cui nel calendario cristiano viene calcolata la data della Pasqua.

Apparirà dorata e raggiungerà la sua luminosità massima sabato 16 aprile ma apparirà piena fino a lunedì mattina. Il momento migliore della giornata per osservarla nella sua pienezza rimane il tramonto.

La luna piena di aprile ha molti nomi diversi, è anche conosciuta come la Luna dell'Erba Germogliante, la Luna dell'Uovo e la Luna del Pesce, poiché sembrerebbe coincidere con il suo tragitto controcorrente per deporre le uova.

Nel calendario ecclesiastico cristiano, la data di Pasqua viene calcolata utilizzando proprio la luna pasquale, quest'anno appunto domenica 17 aprile, prima domenica dopo questo primo plenilunio di primavera.

Perchè si verifica il fenomeno?

Una luna piena si verifica quando la luna si trova sul lato opposto della Terra rispetto al sole, il che significa che la sua faccia è completamente illuminata. Al mattino di luna piena, quattro dei cinque pianeti visibili appariranno in linea sopra l'orizzonte est-sudest.

Saturno apparirà in alto a destra a 15 gradi sopra l'orizzonte sud-orientale, Marte a 12 gradi sopra l'orizzonte est-sud-est, Venere a 8 gradi sopra l'orizzonte est-sud-est e Giove in basso a sinistra a 2 gradi sopra l'orizzonte orientale. La luna piena apparirà 11 gradi sopra l'orizzonte ovest-sudovest con la stella luminosa, Spica, in basso a sinistra della Luna.

La luna piena di maggio è invece conosciuta come la luna dei fiori e sarà anche una luna di sangue in quanto coincide con un'eclissi lunare totale, assumendo un colore rossastro per circa 84 minuti.