Meteo Pasqua, che tempo farà? Sole e caldo fino a 26 gradi (almeno fino al weekend)

Torna la primavera, con sole e caldo, almeno fino a prima di Pasqua. Dopo il colpo di coda invernale la situazione meteo cambia nuovamente e radicalmente. Sul bacino del Mediterraneo arriva l'anticiclone africano. Il suo ritorno sarà causato dall'approfondimento di un vortice ciclonico tra il Marocco e l'Algeria, che potrebbe creare qualche problema proprio nei giorni di festa.

Caldo fino a martedì, poi cambia il tempo

«Queste correnti di matrice anticiclonica ci accompagneranno per alcuni giorni portando stabilità e prevalenti condizioni soleggiate con pochi disturbi. Avremo anche un deciso aumento delle temperature che entro mercoledì giovedì, potranno superare la soglia dei 25°C seppur localmente. Fin qui tutto bene, almeno fino a martedì 12 aprile, ma poi le cose inizieranno inevitabilmente a cambiare, il vortice ciclonico che la depressione atlantica lascerà sul comparto ibericoinizierà a spostarsi gradualmente verso il Mediterraneo puntando l'Italia. Inizialmente saranno poche velature o stratificazioni accompagnate dalla presenza di abbondante pulviscolo sahariano in atmosfera, ma tra giovedì e venerdì soprattutto venerdì la vicinanza del vortice alle nostre Isole Maggiori inizierà a portare qualche pioggia al Sud della Penisola e qualche locale disturbo anche al Centro Nord. Ma non sarà questa l'azione che insidierà la giornata di Pasqua e la Pasquetta quanto invece il ritorno delle correnti fredde relative ad una depressione scandinava che riusciranno ad intrufolarsi nuovamente sulla Penisola ribaltando la mitezza appena arrivata».

La settimana

Lunedì 11. Al nord: cielo sereno. Al centro: sole prevalente. Al sud: sole ovunque.

Martedì 12. Al nord: si copre su Liguria e Piemonte. Al centro: nubi in aumento in Sardegna, cielo sereno altrove. Al sud: molte nubi soltanto in Sicilia.

Mercoledì 13. Al nord: spesso molto nuvoloso o anche coperto. Al centro: si copre in Sardegna e poi in Toscana, tante nuvole altrove. Al sud: cielo via via molto nuvoloso. Tendenza: fino a venerdì tante nuvole su tutte le regioni, da sabato il tempo cambia.