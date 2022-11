Listeria, donna incinta ricoverata a Foggia: potrebbe avere mangiato dei tramezzini contaminati

Primo caso di listeria in Puglia. Al Policlinico “Riuniti” di Foggia una donna partoriente è stata ricoverata circa una settimana fa. La listeriosi potrebbe essere legata al consumo di würstel e tramezzini confezionati, per i quali nei giorni scorsi sono state effettuate diverse ispezioni negli esercizi commerciali del Foggiano. Il dipartimento salute della Regione è al lavoro per monitorare la situazione, il batterio che si sviluppa negli alimenti può essere molto pericoloso e determinare cluster la cui origine è spesso difficilmente ricostruibile.

Listeria nella mortadella: ritirati diversi lotti del marchio Veroni di Reggio Emilia

I sintomi della malattia

La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione (è in genere autolimitante nei soggetti sani), a quella invasiva o sistemica, che nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie. Nelle forme sistemiche l’incubazione può protrarsi anche fino a 70 giorni. Nelle donne in gravidanza la listeriosi può provocare aborto, morte in utero del feto, parto prematuro e infezioni neonatali. La listeriosi può verificarsi in ogni momento della gravidanza ma è stata più frequentemente documentata durante il terzo trimestre. La listeriosi è causa di malattia grave, associata a un elevato tasso di ospedalizzazione e decessi.