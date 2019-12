Lega, la procura di Milano contro il tesoriere Centemero: «Va processato per finanziamento illecito»

La procura di Milano ha chiesto il processo per Giulio Centemero, tesoriere della Lega, indagato per finanziamento illecito. L’indagine condotta dal pm Stefano Civardi riguarda un versamento di quarantamila euro da parte di Esselunga, regolarmente iscritto a bilancio dal gruppo della grande distribuzione. Il sospetto del magistrato è che quel bonifico per la onlus “Più voci”, di cui Centemero era presidente, fosse un modo per far confluire denaro nelle casse del Carroccio, violando così la legge sul finanziamento ai partiti.

Il deputato Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione finanze e tesoriere del Carroccio, è anche indagato nell’inchiesta della procura di Roma, chiusa nelle scorse settimane, su un presunto finanziamento illecito da 250 mila euro, sempre all’associazione “Più voci”, da parte dell’imprenditore romano Luca Parnasi. Fascicolo che vede indagato anche Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Partito democratico, poi passato nelle fila di Italia Viva, per un altro presunto finanziamento illecito da Parnasi. Stando alle indagini dei magistrati milanesi, chiuse a fine ottobre scorso, inizialmente Caprotti e Centemero avevano concordato un finanziamento per “Più voci” di 150 mila euro. Alla fine però i soldi incassati dal Carroccio per risanare le casse di Radio Padania sarebbero stati molti meo: solo i 40 mila euro contestati nell’imputazione. Gli inquirenti, infatti, avrebbero trovato traccia di bonifici dalla “Più voci” verso Radio Padania. Dopo la richiesta di processo verrà fissare l’udienza preliminare, al termine della quale il giudice deciderà se mandare o meno a giudizio Centemero.

