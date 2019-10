Lecco, bilancini di precisione e marijuana in casa: in manette i gemelli pusher

In casa nascoltevano una piantagione di marijuana e almeno quattro chili di erba pronti per lo smercio. Un'attività di famiglia, che coinvolgeva tre fratelli gemelli valsassinesi finiti in manette. Li hanno arrestati i Carabinieri della Compagnia di Lecco, per coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel loro appartamento, oltre allo stupefacente, i gemelli pusher avevano anche due bilancini di precisione e l'attrezzatura necessaria per la produzione e il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, i tre fratelli avevano allestito un'attività di produzione e vendita al dettaglio. L'operazione ha portato anche al sequestro di un tritafoglie elettrico per la lavorazione dello stupefacente, un essicatoio ricavato in un mobile con lampade alogene e una cassettiera con manuali sulla produzione della marijuana. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all'identità di acquirenti e consumatori. Il giudice ha convalidato l' arresto dei gemelli, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

