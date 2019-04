Kitesurfer finisce sugli scogli in Sardegna per il forte vento, è in gravi condizioni

SAN TEODORO - A causa del forte vento di maestrale - che da sabato imperversa su tutta la Sardegna - un surfista è stato sbattuto sugli scogli ferendosi gravemente alla testa. Si tratta di un turista tedesco di 40 anni, in vacanza in Sardegna, che è rimasto ferito mentre faceva kitesurf davanti alla spiaggia di "Punta est", nella zona di San Teodoro, sulla costa nord orientale dell'isola. Le persone presenti in spiaggia hanno subito dato l'allarme. Immediati i soccorsi delle ambulanze del 118, ma per l'uomo si è reso necessario il servizio di elisoccorso che lo ha trasferito all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro.

