John Dillinger, chi è: rapinatore di banche e "nemico pubblico numero uno" dell'Fbi

John Dillinger è un nome che torna a fare notizia, grazie a Fabrizio Corona. L'ex paparazzo sta rivelando i nomi dei calciatori coinvolti nello scandalo scommesse tramite il suo sito che si chiama, appunto, Dillingernews. Ma chi era Dillinger?

Chi è John Dillinger

John Herbert Dillinger (1903-1934) fu un famoso bandito americano attivo durante il periodo della Grande Depressione. È rimasto nella memoria popolare come un uomo elegante e affascinante, specializzato nelle rapine di banche.

Sempre curato nei vestiti, era spesso armato di un mitra Thompson ed è considerato come un Robin Hood dei tempi moderni. Consuetudine per Dillinger infatti era bruciare i registri contabili delle banche, un gesto che favoriva soprattutto chi in quegli anni soffriva di gravi problemi economici.

Dillinger fu arrestato diverse volte, riuscendo a evadere altrettante volte con fughe rimaste nella storia. In particolare iconica è l'evasione dalla prigione di Crown Point, inIndiana, dove utilizzò una finta pistola in legno per farsi largo nel penitenziario e fuggire. L'Fbi, guidato da Hoover, lo definì «nemico pubblico numero uno». Mentre per il popolo assunse le sembianze di un vero e proprio eroe. Nel 1934 fu ucciso proprio dall'Fbi fuori un cinema di Chicago, morendo a soli 31 anni.