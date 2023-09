IT-Alert, l’SMS di allarme generale contro le emergenze: ecco il calendario regionale

Venerdì 8 Settembre 2023, 16:53

IT-Alert è il nuovo sistema di allarme della Protezione Civile che avvisa la popolazione in caso di emergenza: è un semplice SMS sui nostri telefoni che, data l’importanza, è in grado di mettere in stand-by ogni funzionalità dello smartphone, costringendo l’utente a dare conferma della ricezione del messaggio. La Toscana è stata la prima ad effettuare il 28 giugno il test IT-Alert; il 30 giugno e il 5 luglio i test hanno avuto luogo in Sardegna, il 7 in Calabria e il 10 in Emilia Romagna. Si riparte il 12 settembre con Campania, Friulia-Venezia Giulia e Marche. Il 14 toccherà a Piemonte, Puglia e Umbria; il 19 alla Basilicata, al Molise e alla Lombardia; e ancora il 21 settembre l’SMS dell’allarme arriverà ai residenti nel Lazio, Valle d’Aosta e Veneto. Il 26 tocca a Liguria, Abruzzo e Trentino Alto-Adige e il 13 ottobre a Bolzano. Foto: Kikapress - Musica: Korben

