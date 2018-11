Terrorismo, blitz della polizia a Milano: preso lupo solitario dell'Isis

Arrestato in un blitz antiterrorismo della polizia a Milano un lupo solitario organico dell'Isis. In manette è finito un egiziano di 22anni bloccato in piena notte dagli uomini del Nocs. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal Gip de L'Aquila, città da dove è partita l'indagine; l'accusa ipotizzata nei confronti dell'egiziano è associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo.

Le intercettazioni: «Sono pronto a fare la guerra»

Ci sono altri due indagati nell'inchiesta della Polizia che ha portato all'arresto di un lupo solitario a Milano. Nei loro confronti è stato già emesso un provvedimento di espulsione da parte del ministro dell'Interno, anche su uno dei due risulta al momento irreperibile. I due destinatari del provvedimento d'espulsione sono anche loro egiziani: si tratta di un 21enne e un 23enne che, secondo gli investigatori, avevano dei legami di stretta amicizia con il giovane 22enne e svolgevano attività di propaganda per lo Stato islamico.

Ultimo aggiornamento: 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA