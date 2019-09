Battipaglia, si incendia un deposito di pneumatici: nube tossica sulla città, chiuse due scuole

Un vasto incendio si è sviluppato nella nottata ed è andato avanti per ore in un'azienda che tratta rifiuti speciali nella zona industriale di Battipaglia (Salerno). L'azienda interessata dal rogo si occupa di recuperare pneumatici in disuso. L'intera città è stata svegliata da una nube tossica e dalle prime indagini l'incendio sembrerebbe doloso.

«La nostra città- secondo quanto riferisce il sindaco Cecilia Francese - è stata svegliata da una nube tossica di pneumatici che bruciano, e dalle prime indagini sul luogo l'incendio sembrerebbe doloso».Proprio due giorni fa l'azienda aveva subito un controllo per il carico dei rifiuti speciali gestito. La sindaca del Comune di Battipaglia ha disposto la chiusura degli istituti scolastici Sandro Penna e Enzo Ferrari ed ha chiesto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Salerno. «Ho immediatamente allertato - spiega la sindaca - l'Arpac di Salerno che ha risposto con l'installazione di una centralina per il monitoraggio dell'aria».

«Ancora fuoco e fiamme divampano su Battipaglia. E la cronaca registra l'ennesimo incendio, questa volta in un impianto di trattamento pneumatici fuori uso. E se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova: la Piana del Sele è al centro di strani e inquietanti fumi neri che si innalzano a danno della salute dei cittadini, dell'ambiente e dell'economia locale». In una nota congiunta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania e Alfredo Napoli, presidente Legambiente Battipaglia intervengono sull'ennesimo incendio in un impianto trattamento rifiuti a Battipaglia nella Piana del Sele.



Ultimo aggiornamento: 13:04

