Uccide la moglie a coltellate dopo una lite, poi chiama i carabinieri: fermato 38enne a Battipaglia

Uccide la moglie, poi chiama i carabinieri. È successo in una frazione di Battipaglia, in provincia di Salerno, all'interno dell'abitazione della coppia. La vittima aveva 38 anni, il suo corpo è stato trovato riverso e insanguinato: visibile e probabile causa della morte una coltellata infertale alla gola, anche se si attende l'autopsia per accertare se la donna sia stata colpita anche in altro modo.