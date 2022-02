Finge sequestro per estorcere 1500 euro ai genitori: «Volevo fare come Lapo Elkann»

Voleva estorcere 1500 euro ai suoi genitoni, così insieme a due amici ha inscenato un finto sequestro. É successo a Seregno (Monza). L'uomo, un tossicodipendente di 35 anni, è stato denunciato. «Volevo fare come Lapo Elkann a New York», ha detto ai carabinieri dopo che la truffa era stata scoperta.

Aveva terrorizzato i genitori con una finta richiesta di aiuto: «Mamma, papà, aiutatemi, due calabresi mi hanno preso in ostaggio, vogliono i soldi». le sue parole. «Se volete rivedere vostro figlio intero dovete pagare», ha detto uno dei complici del 35 enne ai suoi genitori, durante una delle telefonate di falsa richiesta di riscatto.

Con l'aiuto dei militari la coppia di sessantenni ha predisposto lo scambio di denaro e, ieri sera, é andata in scena l'operazione. Seguendo mamma e papà in abiti civili, i militari hanno però incrociato il 35 enne per strada, mentre camminava serenamente da solo, e lo hanno fermato, chiedendo dove fossero i suoi aguzzini, domanda a cui lui non ha saputo dare risposta.

Poco dopo hanno fermato un'auto, con a bordo un 38 enne di origini partenopee e un 49enne brianzolo con precedenti, dalla quale hanno recuperato il cellulare del falso rapito. Scoperto il raggiro, tutti e tre sono stati denunciati.