Fabriano, ragazza di 15 investita e uccisa da un treno

Mercoledì 7 Luglio 2021, 20:32

Una ragazza di 15 anni è morta investita a Fabriano da un treno regionale sulla Linea Ancona-Orte. La giovane era stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Engles Profili dove però è deceduta.

Secondo una prima ricostruzione la 15enne sarebbe stata investita dal convoglio che rientrava nella stazione. Il macchinista si sarebbe trovato di fronte la giovane senza poter far nulla per evitarla. Non sono chiari le cause che hanno portato all'incidente. La ragazza non aveva con sé alcun bagaglio o zaino e non si esclude la pista di un gesto estremo.

Dalle 18.10, fanno sapere le Ferrovie, è stata autorizzata la ripresa circolazione sui binari 3, 4 e 5. Rallentamenti fino a 30 minuti. È stata riprogrammata l'offerta commerciale e richiesto servizio sostitutivo per traffico Regionale.