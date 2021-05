Draghi, incontro con il premier della Libia: si parla di migranti ed energie rinnovabili

Migranti ed energie rinnovabili. Sono due dei temi discussi nel bilaterale Italia-Libia. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi oggi ha incontrato a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba. «La collaborazione tra il governo del primo ministro Dabaiba e l'Italia continua a essere sempre più fertile e viva. L'Italia rimane a fianco della Libia e la sostiene in questa transizione complessa», ha detto Draghi nella dichiarazione congiunta con il premier libico.

«Oggi si è toccata la possibilità di una collaborazione sulle energie rinnovabili, ci sono ampie possibilità», ha detto Draghi. E ancora: «Ritengo sia un dovere morale ma anche un interesse della Libia assicurare il pieno rispetto dei diritti di rifugiati e migranti». «I temi migratori e umanitari rappresentano una priorità, per l'Italia ma anche per la Libia. Abbiamo preso in esame il controllo delle frontiere libiche, anche meridionali, il contrasto al traffico di esseri umani, l'assistenza ai rifugiati, i corridoi umanitari, e lo sviluppo delle comunità rurali», sottolinea il premier.

Ultimo aggiornamento: 17:35

