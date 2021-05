Spezia, crolla il ponte levatoio di una darsena. Nessun ferito

Crolla un altro ponte in Liguria. A cedere questa mattina è stato il ponte levatoio di una darsena a Spezia durante una manovra di chiusura. Il crollo della struttura non ha causato feriti ma ha bloccato il traffico. Sono in corso gli accertamenti sulle cause. Il ponte mobile, che si trova nella zona dei cantieri nautici e navali e che permette l'uscita o l'ingresso di imbarcazioni dalla darsena, era stato inaugurato nel 2010 dall'Autorità Portuale e rappresentava un passaggio importante nella riqualificazione della zona.



Lungo 21 metri, con un'antenna alta 14 che ricorda l'albero di una barca a vela, largo 12 metri, permette l'apertura per il passaggio delle barche a vela in un paio di minuti. L'opera ha permesso di garantire un passaggio diretto alla zona dei cantieri dalla città, sulla strada che poi prosegue fino a Lerici. Il progetto rientrava nella realizzazione della darsena di Pagliari, costata complessivamente oltre 9 milioni di euro. Il traffico, da Spezia e da Lerici, è stato convogliato nelle vie limitrofe.



«Attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel meccanismo che garantiva mobilità al ponte», fa sapere il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che poi aggiunge «da questa mattina sono in contatto con il sindaco di Spezia Peracchini, l’assessore regionale alla protezione civile Giampedrone che si trova in città per avere ulteriori notizie e il presidente del porto Sommariva».



Questa mattina alla Spezia il ponte mobile della Darsena di Pagliari è uscito dalla propria sede ed è crollato. Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco e fortunatamente non risultano feriti. 👉 https://t.co/IrTo4HSTHp pic.twitter.com/yEVRj0kbXw — Giovanni Toti (@GiovanniToti) May 12, 2021

