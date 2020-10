Covid, parroco salentino positivo su Facebook ai fedeli: «Me l'avete tirata»

Un giovane parroco di Taurisano, in provincia di Lecce, per comunicare ai parrocchiani la sua positività al Covid, ha postato sul proprio profilo Facebook un video che si apre con la sigla dell'edizione straordinaria del TG1 e nel quale afferma in dialetto ai fedeli: «Me l'avete tirata».

Dopo essersi sottoposto in via cautelativa al tampone per l'alto numero di contagi che si sta verificando nel piccolo centro salentino, il parroco è risultato anch'egli positivo al virus. L'annuncio prosegue con la comunicazione che la chiesa resterà chiusa per tutto il periodo della quarantena e che i fedeli per ascoltare la funzione religiosa saranno costretti a recarsi in altre parrocchie.

Ultimo aggiornamento: 16:53

