Si chiama Francesca Furfari e domani canterà per la nonna che è ricoverata nel reparto Covid dell'ospedale di Sanremo. Sono in molti, infatti, quelli che quest'anno non riusciranno a trascorrere le festività natalizie: dagli italiani all'estero - bloccati dalla variante inglese e dal lockdown - alle persone ricoverate o in quarantena. Per questo, la 42enne Francesca Furfari ha voluto dedicare un momento di vicinanza alla nonna, che al momento è ricoverata all'Ospedale Borea: «Tutto è nato dalla morte di mio nonno, per Covid, avvenuta una ventina di giorni fa. Quasi in contemporanea è stata ricoverata anche mia nonna, che per fortuna ha superato la fase critica. Ora si trova nel reparto di Medicina, sta meglio, ma è ancora positiva è quindi non può tornare a casa. Solitamente mi esibisco nei locali della Riviera, ma in questo periodo di restrizioni siamo in una situazione di stand by a livello professionale».

Covid Lazio, bollettino oggi 23 dicembre: dopo due mesi i nuovi casi sotto quota mille (Roma 372) ma aumentano i ricoveri

La nipote, che è anche una cantante attiva sulla scena locale, proporrà quindi un repertorio natalizio a tutti gli ospiti della struttura. Ovviamente, con le dovute precauzioni: il concerto si svolgrà infatti sul piazzale dell'ospedale, tra il padiglione Giannoni e il Castillo. Francesca ha dichiarato anche che «il mio obiettivo è regalare a tutti loro una mezzora un pò diversa, affinché possano distrarsi e pensare ad altro. Voglio anche dedicare questo concerto anche al personale, che è sempre disponibile, malgrado stia vivendo una situazione davvero complessa sotto ogni punto di vista».

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA