Concorsi pubblici 2024, nuove assunzioni per svecchiare la pubblica amministrazione

Gli uffici pubblici stanno pianificando l'integrazione di giovani under 30, concentrando l'attenzione su coloro che hanno meno di 24 anni. Un progetto di decreto, pianificato dal 2024 al 2026, prevede l'allocazione del 10% delle risorse disponibili per la spesa al ringiovanimento della pubblica amministrazione, con un'età media attuale di circa 50 anni. Il testo di legge, elaborato dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, è già in fase di elaborazione, prevedendo circa 17.000 posizioni. i numeri disponibili potrebbero aumentare nei Comuni, dove potrebbe essere destinato il 20% delle risorse per nuove assunzioni a giovani. Le posizioni saranno pubblicate sul portale InPa, ufficiale per i concorsi pubblici, e sembra che il 25% della valutazione finale dipenderà dai voti universitari ponderati. Le prove includeranno un esame scritto seguito da un colloquio finale, con selezioni su base territoriale e la possibilità per gli enti di stabilire accordi con le università locali. Per coloro che saranno assunti, si prevede inizialmente un contratto a termine della durata di 36 mesi, con la possibilità di trasformarlo in un contratto a tempo indeterminato sulla base di una valutazione positiva da parte del dirigente.