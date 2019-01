Cane fa cadere il fucile: parte il colpo, cacciatore impallinato in Veneto

ROVIGO - Una battuta di caccia tra amici rischia di trasformarsi in tragedia: è in gravi condizioni infatti il 58enne che ieri pomeriggio a Ca’ Pisani è stato colpito ai glutei da un colpo partito per errore. A provocare il maldestro incidente è stato uno dei cani al seguito dei tre amici: l’animale, una volta rientrato nel capanno scelto come base d’appoggio, ha fatto cadere a terra l’arma, da cui è esploso un colpo. I pallini sono andati a conficcarsi nel gluteo di C.G., il malcapitato 58enne di Santa Giulia, provocandogli una brutta emorragia, tanto da renderne necessario il trasporto con l’elisoccorso.

