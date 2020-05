Fase 2, Santelli: «I turisti lombardi vengano in Calabria. Invito anche Fontana e Bonaccini, cucino io»

«Non sono preoccupata dall'arrivo dei turisti lombardi in Calabria e, anzi, chiedo loro di venire da noi chissà che non si incuriosiscano e vogliano venirci. E sono convinta che una volta che dovessero venire, torneranno sempre. Invito il sindaco di Milano, Sala molto volentieri». É l'invito di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria partecipando a «Un giorno da pecora» su Radiouno.

«Una buona cena calabrese con Bonaccini, Fontana, Cirio e Toti. Cucino io», propone la presidente. «Mi pare che in Calabria si stia riaprendo - ha aggiunto Santelli - vedo che la gente è disciplinata e penso che con un pò di regole possiamo farci un'estate serena. Se gli altri hanno problemi noi non e ne abbiamo. Noi aspettiamo tutti in Calabria».

