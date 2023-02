Parma, cadavere in decomposizione ritrovato in un canale di scolo: indaga la polizia

Il macabro ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 16.00 di questo pomeriggio a Parma, quando un camionista ha avvistato per primo una mano sporgere da una coperta, che si trovava tra i rifiuti di un canale di scolo lungo strada Baganzola. L'uomo che ha dato l'allarme - il dipendente di una ditta di autospurgo - passava di lì per scaricare della merce in magazzino.

Sono intervenuti i mezzi del 118, la polizia scientifica e i sommozzatori dei vigili del fuoco: questi ultimi hanno recuperato il cadavere, che era già in avanzato stato di decomposizione. Viste le circostanze, al momento del ritrovamento non è stato impossibile stabilire l'identità della persona trovata morta: come riporta Today, sul corpo senza vita sarebbero stati alcuni traumi all’altezza del bacino.

Non si sa altro: mancano informazioni sul sesso della persona trovata morta, sulla sua età approssimativa, sulla causa del decesso. E soprattutto, come sia finita in quel fossato. Sul misterioso caso sta quindi indagando la polizia, a cui spetta il compito di far luce sulla vicenda.