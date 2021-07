Lunedì 26 Luglio 2021, 19:00

Continuano ad aumentare i focolai di Covid-19 nei luoghi di villegiatura, al mare come in montagna. Le Isole Eolie, rese Covid Free da una vaccinazione anticipate, sono le più colpite. L'ultimo cluster riporta di altri 14 i positivi registrati a Stromboli, tra cui quattro camerieri di un ristorante e alcuni tassisti. Molta preoccupazione anche a Salina, dove la presenza di un positivo ha fatto scattare la quarantena per una decina di violleggianti.

A Pantelleria alcuine attività sono state chiuse a causa della scoperta del contagio di quasi 70 persone.

Crescono i contagi nei luoghi più classici delle vacanze estive come Rimini, Riccione e Cattolica dove si registrano alcune quarantene. Nel Lazio, invece, si è registrato un focolaio a Ostia e un altro a Fregene. La fotografia della diffusione del virus è preoccupante in Salento, dove è scoppiato un cluster a Gallipoli dopo quello di Manfredonia che aveva coinvolti una quarantina di giovani turisti lombardi.

Ma il Sars CoV-2 in versione Variante Delta colpisce pure in montagna in particolare al Sestriere dove si registrano parecchie quarantene, in Valtournanche quattro maestri di sci spagnoli sono risultati positivi, sulle Dolomiti in particolare a Brentonico (Trento) dove un albergo è stato chiuso. Infine un focolaio ha scolto il ritiro in Trentino dei giocatori del Bari. 9 dei quali sono risultati contagiati.