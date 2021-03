Benno Neumair, la confessione: «Ho strangolato mamma senza nemmeno salutarla». Spunta il terribile sospetto della sorella

Spuntano nuovi dettagli sulla morte dei coniugi di Bolzano e sulla confessione del figlio Benno Neumair. Il 30enne ha raccontato di aver avuto una discussione con il padre, a seguito della quale lo ha ucciso strangolandolo. Un primo battibecco è avvenuto nel pomeriggio, quando poi è andato in camera sua, poi Peter lo ha raggiunto e così Benno si è scagliato su di lui.

Benno Neumair, il racconto dell'omicidio: «Mio padre mi ha detto fallito, l'ho strozzato forte. Poi è toccato a mamma»

Benno Neumair, il trentenne insegnante alle scuole medie con la passione del fitness, ha confessato di aver assassinato la madre Laura Perselli, 68 anni e il padre Peter Neumair, 63, insegnanti in pensione. Nel raccontare la sua versione dei fatti Benno spiega di aver agito con impeto con il padre e poi con la madre che vedendola rientrare non ha nemmeno salutato, ma si è avventato su di lei stringendola al collo con la stessa corda. Sono molti i punti irrisolti della confessione, ma ora spunta anche un altro sospetto sulla nonna.

Durante la trasmissione Chi l'ha visto si è ipotizzato che Benno abbia sottratto una boccetta di anestetico l'11 novembre nello studio dentistico dove si era recato per farsi curare alcune carie. Durante il programma è emerso ancora una volta che la sorella Madè avesse paura di Benno, al punto da arrivare anche a sospettare della morte della nonna. La nonna di Benno torna a casa dopo esser stata dimessa dall’ospedale proprio i primi di gennaio, Laura, la madre di Benno, non era in casa quando è stato ucciso il padre proprio perché dalla mamma in convalescenza. Dopo, come raccontato dalla badante, pare che il 30enne abbia provato a fare lui stesso una flebo alla nonna in assenza della mamma. La badante avrebbe provato a dissuaderlo dopo aver sentito Madè, ma lui le rispose che aveva parlato con un infermiere e che era stato in qualche modo autorizzato. La donna però pare abbia insistito molto e minacciato di chiamare la polizia per poi scoprire anche che tra Benno e l'infermiere non ci sarebbe stato alcun contatto.

Le condizioni di salute della nonna di Benno sono poi peggiorate dopo quell'episodio fino a quando non è morta. Il decesso ha destato molti sospetti in Madè che ha spiegato alle forse dell'ordine che il giorno in cui la nonna è morta in casa sua nella stanza con lei era presenta la zia, proprio mentre aveva la flebo attaccata. La sorelle del 30enne sospetta che possa aver permesso a Benno di farle la flebo e che in quel liquido ci fosse qualcosa che abbia poi ammazzato anche la nonna.

