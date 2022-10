Colazione a 2 euro nonostante l'aumento delle bollette, il bar di Cecina non cambia i prezzi

C'è chi decide di non aumentare i prezzi. Davide Guarini e Laura Savegnago, titolari del bar Esedra a Cecina (provincia di Livorno) su viale Marconi, hanno deciso di non cambiare i costi per i clienti per consumare una colazione. Caffè e cornetto a 2 euro. «Abbiamo deciso di mantenere i prezzi inalterati, quasi “sociali”, e proveremo a tenere duro almeno fino alla fine dell’anno», racconta il titolare al Tirreno. E questo nonostante gli aumenti. Un anno fa la bolletta si aggirava tra i 900 e i 1000 euro. «Quest’anno è stata di 2700, 2800. Ci siamo trovati a pagare il 300 per cento in più praticamente». La “botta” è arrivata a metà estate, come a tutti. E poi ci sono gli aumenti sulle materie prime, sui prodotti. «Quelli ci sono stati dal Covid». Ed è dal Covid che è cominciato il “calo” del lavoro.

«Avevamo il banchino esterno per l’asporto, ma è stato difficile come per tutti. Anche perché da quel periodo le persone hanno un po’ perso il gusto della colazione fuori casa. E anche ora, complici anche gli aumenti generalizzati probabilmente, coloro che scelgono di fare colazione al bar sono sempre meno. Noi invece vorremmo che la colazione al bar continuasse ad essere un momento dolce e piacevole, alla portata di tutti». Così anche il costo del caffè è stato portato da molti a 1.10 euro, e poi anche a 1.20, Davide e Laura hanno deciso di restare fermi, a 1 euro. «E questo nonostante usiamo un caffè, Illy, di qualità». Stessa cosa per i pezzi dolci. «Non utilizziamo per scelta prodotti congelati, decongelati, surgelati. Le brioche e i cornetti ce li forniscono due pasticcerie di zona, Garden e La Suite».