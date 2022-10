Domenica 16 Ottobre 2022, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 17:03

Sono 4,7 milioni gli italiani che negli ultimi nove mesi sono morosi per una o più bollette di luce e gas. Lo rileva un'indagine commissionata da Facile.it, che mette in luce anche come il numero di chi non paga sia destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. L'analisi - si legge - ha individuato in 3,3 milioni il numero di individui che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di pagare le prossime fatture.

Un fenomeno che riguarda anche le spese condominiali: infatti sarebbero oltre 2,6 milioni gli italiani che hanno saltato una o più rate del condominio. Secondo l'indagine, quindi, quasi 2 morosi su 3 (62%) hanno affermato come sia la prima volta che saltano il pagamento delle bollette. E guardando i numeri più da vicino si scopre che se a livello nazionale la percentuale di chi ha dichiarato di non aver pagato una o più bollette negli ultimi 9 mesi è pari al 10,7%. Il fenomeno è più diffuso nelle regioni del Centro Italia (11,5%) e al Sud e nelle Isole (11,2%).

La stangata sulle bollette di luce e gas degli italiani potrebbe raggiungere nel 2023 la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi +2.500 euro a nucleo rispetto le tariffe in vigore a fine 2021. Lo afferma il Codacons, che fornisce oggi uno studio sulle prossime ripercussioni del caro-energia sulle tasche degli italiani.

Un'indagine del Codacons evidenzia la maggiore spesa annua per l'energia in capo alle famiglie dopo i rincari di luce e gas scattati a ottobre 2022. Ecco i conti fatti dall'associazione dei consumatori.

ELETTRICITÀ - Aumento tariffe ultimo trimestre +59%. Nuova bolletta annua pari a 1.782 euro a famiglia (con consumo medio di 2.700 Kwh). Aumento del 122% sull'ultimo trimestre del 2021. Maggiore spesa da 662 euro a nucleo. * GAS - Aumento previsto del 70%. Nuova bolletta annua pari a 2.942 euro famiglia (con consumo medio di 1.400 smc). Aumento del 117% sull'ultimo trimestre del 2021. Maggiore spesa da +1.586 euro a nucleo.

ELETTRICITÀ + GAS - Spesa totale da 4.724 euro annui a famiglia (nell'ipotesi di prezzi costanti e senza considerare possibili ulteriori aumenti delle tariffe che dovessero verificarsi nel corso del nuovo anno), con un maggiore esborso rispetto ai prezzi in vigore nell'ultimo trimestre del 2021 pari a +2.476 euro a nucleo.

MERCATO TUTELATO - 10,7 milioni di famiglie nel mercato tutelato dell'elettricità, 7,3 milioni in quello del gas.

SPESA COMPLESSIVA 2023 - 19 miliardi di euro per l'energia elettrica, 21,5 miliardi per il gas. Totale 40,5 miliardi di euro con un incremento di spesa pari a complessivi +18,5 miliardi di euro.