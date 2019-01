Bimba romana di 9 anni muore al Sestriere: stava sciando con il papà

Una bambina di 9 anni, Camilla, è morta all'ospedale a Torino dopo una caduta sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, al Sestriere. La piccola, in vacanza con i genitori, stava sciando insieme al papà sulla pista "Imbuto" del comprensorio della Via Lattea quando ha perso il controllo degli sci e si è schiantata contro una barriera frangivento.



I medici del 118 l'hanno più volte rianimata in volo, per oltre 30 minuti. La bambina, in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è stata trasportata in elicottero all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è morta poco dopo il ricovero. Sul posto, per i soccorsi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, una pattuglia di sciatori dei carabinieri della stazione di Oulx. Ultimo aggiornamento: 17:28